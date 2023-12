Energia: Egitto, calo dell'11 per cento nella produzione di gas naturale nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale dell'Egitto è diminuita dell'11 per cento nel 2023, arrivando a 45 milioni di tonnellate di gas prodotte, rispetto alle circa 50,6 tonnellate del 2022. Lo ha reso noto un rapporto pubblicato oggi dal ministero del Petrolio dell'Egitto, secondo cui è in calo anche la produzione totale di petrolio: quest'ultima vede una diminuzione del 7 per cento, registrando 74 milioni di tonnellate, a fronte dei 79,5 milioni del 2022. Il ministero sottolinea, inoltre, che il Paese nordafricano ha prodotto circa 28 milioni di tonnellate di petrolio greggio e condensati, circa 45 milioni di tonnellate di gas naturale e un milione di tonnellate di butano.(Cae)