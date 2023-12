Rai: azienda conferma, dati Agcom corretti ma per le "generaliste" situazione diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai conferma l’assoluta correttezza dei dati di ascolto rilasciati dall’Osservatorio Agcom, ma tiene però a precisare che se il dato fosse riferito alle sole emittenti "generaliste", la situazione risulterebbe diversa. In una nota l'azienda conferma, infatti, che Rai ha 10 emittenti specializzate, di cui 4 di solo servizio pubblico tant’è che non accolgono nemmeno pubblicità (Rai Storia, Rai 5, Rai Yoyo, Rai Scuola), a fronte delle 13 di Mediaset, tutte con fini commerciali. "Se riportassimo la lettura dei dati ad un confronto omogeneo - si legge ancora - il panorama risulta essere completamente diverso. Le 3 emittenti "generaliste" Rai nel periodo 1° gennaio-27 dicembre (live+vosdal, indivisui+ospiti), nel totale giorno, si assestano a un’audience media pari a 2,473 milioni di telespettatori corrispondente a uno share del 30,38 per cento rispetto i 2,142 di Mediaset, share del 26,3 per cento, con circa 4 punti in più. La prima serata regala ancora più soddisfazioni con 5,966 milioni telespettatori medi per Rai (31,75 per cento share) e 4,973 per Mediaset (26,47 per cento), con circa 5,5 punti di differenziale pari a 1 milione di telespettatori medi". (Com)