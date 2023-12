Superbonus: Gasparri (FI), grazie a Tajani ottenuto grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Forza Italia "si conferma una forza di governo concreta e affidabile. Abbiamo chiesto un atterraggio morbido verso il superamento del superbonus e siamo riusciti ad ottenerlo, individuando una soluzione capace di coniugare le esigenze di tenuta dei conti pubblici, messi in crisi dall'incapacità dei grillini, con la necessità di dare una risposta a chi è arrivato alla fine dell'anno senza aver concluso i lavori". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "La soluzione individuata tutela le famiglie in difficoltà, non penalizza coloro che non riusciranno a rispettare, entro il 31/12, l'obbligo del salto di due classi energetiche e chi ha usufruito di un beneficio in modo lecito e in buona fede. Quello che chiedevano da tempo. Un grande risultato che premia il lavoro del ministro Tajani e di Forza Italia in favore di imprese e cittadini", conclude. (Com)