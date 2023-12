Polonia: scontro politico sui media, deputati PiS visitano la sede dell’agenzia di stampa statale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno dopo, il ministero della Cultura ha reso noto che Sienkiewicz, agendo sulla base delle disposizioni del Codice che regola le società commerciali, aveva licenziato il 19 dicembre i presidenti dei Consigli di amministrazione (Cda) della radio e della televisione pubbliche, oltre che dell’agenzia di stampa “Pap”. Il ministro ha dunque nominato dei nuovi Consigli di sorveglianza, che a loro volta hanno nominato nuovi Consigli di amministrazione. La decisione è stata duramente criticata dal PiS, partito che negli scorsi anni ha guidato la maggioranza e che dopo le ultime elezioni si trova all’opposizione. Anche il presidente della Repubblica, Andrzej Duda, è intervenuto sulla questione dichiarando che la Costituzione “è stata violata”. Il 23 dicembre Duda ha posto il veto alla legge di bilancio per il 2024. Nelle motivazioni il capo dello Stato aveva spiegato di non essere d'accordo con lo stanziamento di fondi previsto dal testo di legge per "il controllo illegale dei media pubblici". Il ministro della Cultura Sienkiewicz ha precisato ieri che, a causa della decisione del presidente di sospendere il finanziamento dei media pubblici, ha deciso di liquidare le società sopra citate. Lo stato di liquidazione “può essere revocato in qualsiasi momento dal proprietario”, si legge nella nota diramata dal ministero della Cultura. (Vap)