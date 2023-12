Germania: governo diviso su messa al bando dei componenti cinesi da rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco continua a essere diviso sulla possibile messa al bando dalla rete 5G della Germania dei componenti prodotti dalle aziende per le telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte, sospettate di attività di spionaggio per l'intelligence di Pechino. Il ministro del Digitale e delle Infrastrutture, Volker Wissing, è contrario al veto per queste tecnologie critiche proposto dalla collega dell'Interno, Nancy Faeser. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) sostiene di non disporre di valutazioni politiche sulla sicurezza di Huawei. Tuttavia, il ministero dell'Interno contraddice questa affermazione. Lo stesso dicastero ha, infatti, redatto un documento in cui elenca i rischi per la sicurezza derivanti dall'utilizzo di componenti critiche di Huawei e Zte nelle reti pubbliche 5G gestite dalle compagnie Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica in Germania. Nel testo, viene proposto “un divieto totale” di queste strumentazioni. Il documento è stato inviato al ministero di Wissing ed è stato discusso “in maniera approfondita in un incontro tra sottosegretari alla metà di settembre”, a cui hanno partecipato rappresentanti del ministero del Digitale e delle Infrastrutture. Questo dicastero è stato “coinvolto in ogni momento a livello tecnico” nel processo di test a cui sono stati sottoposti i componenti cinesi nella rete 5G tedesca. Wissing ha replicato: “Non conosco un documento del genere”. L'esponente della Fdp ha aggiunto che al testo fanno riferimento soltanto fonti del ministero dell'Interno di Faeser, membra del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). “Il sentito dire non mi basta per assumere una decisione di tale importanza” quale il divieto totale per le componenti di Huawei e Zte nel 5G della Germania, ha quindi evidenziato il ministro del Digitale e delle Infrastrutture . (segue) (Geb)