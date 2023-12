Germania: governo diviso su messa al bando dei componenti cinesi da rete 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero dell'Interno, Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica dovrebbero disinstallare i componenti critici provenienti dalla Cina dalla rete principale entro la fine del 2025. Le tre aziende hanno ormai ampiamente soddisfatto questa richiesta. In una seconda fase, entro il 2026, le aziende dovrebbero impegnarsi a ridurre al 25 per cento la quota dei componenti di produzione cinese nella rete di accesso. A oggi, il livello è al 50-60 per cento. In regioni della Germania, come la capitale Berlino o il bacino industriale del Reno-Ruhr, i componenti di Zte e Huawei nella rete 5G dovrebbero essere completamente vietati. Intanto, il ministero del Digitale e dei Trasporti è preoccupato dalla possibilità che tale sviluppo rallenti ulteriormente la connessione di telefonia mobile in Germania, la cui accelerazione è tra gli obiettivi di Wissing. Tuttavia, la Fdp ha deciso che aziende come Huawei, “soggette all’influenza di regimi autoritari”, non dovrebbero essere coinvolte nell’espansione delle infrastrutture digitali come la rete 5G” in Germania. In questo contesto, il cancelliere Olaf Scholz starebbe rinviando una decisione perché preoccupato dalla reazione della Cina. (Geb)