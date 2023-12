I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan-Etiopia: generale Dagalo incontra premier Ahmed ad Addis Abeba - Il generale sudanese Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, capo delle Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), è arrivato oggi ad Addis Abeba, dove è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Demeke Mekonnen, e ha incontrato il premier Abiy Ahmed. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri etiope. La scorsa settimana il generale ha annunciato che le Rsf hanno preso il controllo dell’intera Wad Madani, città da 345 mila abitanti a sud della capitale Khartum, e sono ora pronte a liberare l’intero Stato di Gezira “dai residui del regime”. In un comunicato, Hemeti sottolinea come le sue forze abbiano conquistato la base della prima divisione di fanteria in coincidenza con il quarto anniversario della rivoluzione che nel 2019 ha portato al crollo del regime dell’ex presidente Omar al Bashir. L’ufficiale ha precisato che i suoi uomini hanno deciso di marciare verso l’installazione militare “sulla base di accurate informazioni d’intelligence”, che hanno confermato come “i vertici delle Forze armate sudanesi (Saf) in coordinamento con i leader del passato regime”, avessero mobilitato “decine di migliaia di combattenti per attaccare le Rsf a Khartum”. Il generale ritiene di essere stato attaccato perché a favore di un processo politico che riportasse il Sudan verso una transizione democratica. (segue) (segue) (Res)