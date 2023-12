I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: da gennaio prezzo elettricità aumenta del 10 per cento - Da gennaio il costo dell'elettricità in Costa d'Avorio aumenterà del 10 per cento. Lo ha deciso il governo ivoriano, spiegando che la misura è stata adottata per evitare che il settore vada incontro ad ulteriori deficit e permettere di raggiungere l'equilibrio finanziario. Nel comunicato, il ministero dell'Energia parla di “adeguamento tariffario” del prezzo dell'elettricità per i 3,9 milioni di abbonati. Si tratta di un servizio che è sovvenzionato da anni, cosa che non piace al Fondo monetario internazionale (Fmi), il quale ha subordinato la concessione di alcuni prestiti alla fine di questi sussidi. Per Jean Baptiste Koffi, presidente della Confederazione delle organizzazioni dei consumatori della Costa d'Avorio, questo aumento suscita peserà soprattutto sulle casalinghe, pur riconoscendo che è possibile attuare alcune misure di risparmio energetico. (segue) (Res)