Sardegna: parlamentari sardi Fratelli d'Italia, coalizione centrodestra vince con Truzzu presidente

- I parlamentari di Fratelli d'Italia eletti in Sardegna spingono il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu , come candidato alla presidenza della Regione. “Alle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio in Sardegna la coalizione di centrodestra, civica e sardista potrà vincere la competizione elettorale con una proposta nuova e di appurata competitività – hanno spiegati i deputati e i senatori di Fratelli d'Italia in una nota - Fratelli d'Italia ha più volte ribadito che intende partecipare alle elezioni regionali sarde per vincerle, assumendosi la responsabilità di indicare una guida autorevole nel tenere il centrodestra unito e che al contempo solchi quella necessaria discontinuità che dia avvio ad un nuovo corso di riscatto economico e sociale che i sardi rivendicano”. (segue) (Rsc)