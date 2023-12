© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, autorità prendono misure contro nuova variante JN.1 - La Cina sta prendendo misure per controllare la diffusione di una nuova variante del Covid-19 denominata JN.1. Lo ha reso noto oggi, 28 dicembre, il portavoce dell’Amministrazione nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, Li Zhengmao, precisando che al momento il numero dei casi registrato è “relativamente piccolo”. Secondo Li, ripreso dall’agenzia di stampa “Xinhua”, la variante mostra maggiore capacità di diffusione e di resistenza al sistema immunitario, ma non sembra più patogena rispetto alle altre. Il dirigente ha aggiunto che le autorità di Pechino continueranno ad applicare misure di monitoraggio delle infezioni da Covid-19, portando avanti nel contempo le vaccinazioni di anziani e di gruppi più fragili in vista di un’eventuale ondata di contagi, specialmente nelle aree rurali del Paese. (segue) (Res)