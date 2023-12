© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: commissione elettorale ammette candidatura ex premier Nawaz Sharif - La commissione elettorale del Pakistan ha accettato la candidatura dell'ex premier Nawaz Sharif alla guida del futuro governo in occasione delle elezioni del prossimo 8 febbraio. Lo riferisce l'emittente televisiva "Ary News", ricordando come tuttavia sul campo del leader della Lega dei musulmani del Pakistan (Pml-N) pesi ancora un'interdizione ai pubblici uffici per il cui annullamento occorrerà attendere un'udienza in programma a gennaio. Il provvedimento era stato deciso nel 2017 dalla Corte suprema in ragione del rifiuto di Sharif di rendere pubblici i risultati finanziari di un'azienda di proprietà di suo figlio. L'ex premier, già condannato in precedenza per due casi di corruzione, avrebbe deciso pochi mesi più tardi di andare in auto-esilio a Londra. Sharif è rientrato lo scorso ottobre in Pakistan, quando le due condanne sul suo capo sono state annullate. (segue) (Res)