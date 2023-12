© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: errore dei piloti provocò schianto aereo nel quale morirono 72 persone - Fu un errore dei piloti, che provocarono l’interruzione dell’energia elettrica all’interno dell’aereo, a causare il 15 gennaio scorso lo schianto di un Atr72 operato dalla compagnia privata Yeti Airlines in Nepal, incidente nel quale persero la vita 72 persone. Lo indicano i risultati di una commissione d’inchiesta governativa, pubblicati a quasi un anno dai fatti. L’aereo precipitò poco prima dell’atterraggio a Pokhara, rinomata destinazione turistica sull’Himalaya, provocando la morte di tutte le persone a bordo, inclusi due bambini, quattro membri dell’equipaggio e 15 stranieri. Secondo Didak Prasad Bastola, ingegnere aeronautico membro della commissione d’inchiesta, a causa della carenza di procedure operative standard e della scarsa conoscenza del velivolo i piloti avevano utilizzato le leve di comando che controllano l’energia invece di quelle dei deflettori delle ali. Un intervento, questo, che ha portato il motore a girare al minimo e a non produrre più spinta. L’aereo ha continuato a volare per 49 secondi prima di schiantarsi al suolo. Si è trattato del peggior disastro aereo in Nepal dal 1992, quando un A300 della Pakistan International Airlines precipitò su una collina nei pressi di Katmandu uccidendo tutte le 167 persone a bordo. (segue) (Res)