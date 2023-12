Pnrr: De Priamo (Fd'I), governo ottiene un'altra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Con il via libera alle modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza proposte e il versamento della quarta rata da 16,6 miliardi di euro, il governo Meloni ottiene un'altra vittoria e porta a casa un nuovo risultato che conferma la bontà del lavoro che si sta svolgendo. Contrariamente a quanto urlato per mesi dall'opposizione, e contrariamente a quanti speravano che l'obiettivo non venisse centrato, il governo Meloni incastra un altro importato tassello per il buon governo della nazione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Rin)