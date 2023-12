Montenegro: oggi ultimo giorno di censimento, registrate finora oltre 627 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi il censimento avviato in Montenegro sulla popolazione. Secondo i dati emessi dall’Istituto di statistica (Monstat), finora si sono registrate 627.340 persone. "Ai fini di un censimento tempestivo e completo, invitiamo tutti i cittadini finora assenti o per altro motivo non censiti, a rivolgersi al centro informazioni dell'amministrazione per la statistica del Montenegro”, si legge in una nota diramata da Monstat. Le operazioni di raccolta dati sono state avviate lo scorso 3 dicembre dopo una serie di rinvii. L’ultimo censimento era stato effettuato nel 2011.(Seb)