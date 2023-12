© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accordo positivo sul Superbonus. “Grazie all'impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia”. È quanto riferisce il partito su X. (Rin)