Piemonte: 26,5 milioni di euro dal Pnrr a sostegno dell'agricoltura di precisione

Con un bando da 26,5 milioni di euro la Regione Piemonte ha messo a disposizione delle risorse per l'agricoltura di precisione del territorio. Il 10 gennaio aprirà il bando per il biennio 2024-2025. "Sono in arrivo aiuti importanti per le nostre aziende piemontesi che intendono investire nell'agricoltura di precisione e quindi nelle produzioni a basso impatto ambientale, possibili grazie all'ammodernamento dei macchinari agricoli, all'introduzione di tecnologie e di sistemi digitali - ha affermato Marco Protopapa -. Questi finanziamenti si aggiungono ai contributi per i miglioramenti e per lo sviluppo delle aziende dei bandi del Complemento di sviluppo rurale, pacchetto giovani, attualmente aperti", ha concluso.