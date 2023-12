Legge Bilancio: Appendino (M5s), su Opzione donna nuovo tradimento maggioranza-governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bocciatura dell'emendamento che ho presentato alla manovra per ripristinare Opzione donna nella sua versione 'originale' conferma il tradimento perpetrato da maggioranza e governo nei confronti di migliaia di donne, prima illuse e poi tradite. Quando era all'opposizione, Giorgia Meloni scendeva in piazza per difendere tale misura. Fratelli d'Italia nel programma 2022 parlava di un suo 'rinnovo', la Lega addirittura di renderla 'strutturale': tutte menzogne. Opzione donna era una tutela reale che compensava, almeno in parte, le tante ingiustizie che le donne subiscono durante la loro carriera lavorativa. Oggi si consuma l'ennesima vergogna, ma per noi non finisce qui: andremo avanti nelle piazze e nelle Aule. Insomma, a ogni occasione saremo qui a battagliare per la tutela di questo diritto". Lo afferma, in una nota, la deputata e vicepresidente del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. (Com)