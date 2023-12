Violenza donne: Carfagna, su femminicidio da Treccani scelta importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Enciclopedia Treccani “la parola dell'anno 2023 è 'femminicidio'. Una scelta importante, perché la battaglia contro la violenza sulle donne va assolutamente combattuta anche sul piano culturale e le parole danno un nome alle cose, ai fenomeni, trasmettono conoscenza, creano consapevolezza, hanno la forza di arrivare ovunque e di far riflettere". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Si parla di femminicidio per indicare qualcosa di più dell'omicidio di una donna, per rappresentare cioè un delitto che nasce da quella visione profondamente distorta, e difficile da scardinare, secondo cui la donna è un oggetto, una proprietà, una preda su cui l'uomo pretende di esercitare il controllo, il dominio, anche ricorrendo alla violenza. E' questo maschilismo ancora oggi molto diffuso che va rimosso. Occorre una vera rivoluzione culturale – conclude Carfagna - e per fare una rivoluzione anche le parole sono importanti". (Rin)