Germania: il sospetto terrorista arrestato a Wesel aveva spiato il duomo di Colonia

- Il sospetto terrorista islamico arrestato a Wesel, in Nordreno-Vestfalia, aveva spiato il duomo di Colonia. “Sappiamo che è stato lì”, hanno rivelato fonti dell'apparato di sicurezza tedesco, secondo quanto riferito dal quotidiano “Der Tagesspiegel”. La cattedrale della città sul Reno era tra gli obiettivi di una cellula jihadista che pianificava attentati in Europa durante le festività natalizie. Oltre a Colonia, i terroristi avrebbero progettato di colpire durante le messe di Natale o a Capodanno la cattedrale di Santo Stefano a Vienna e a Madrid. Nella capitale dell'Austria, diversi sospetti terroristi sono stati arrestati in una struttura per rifugiati nel quartiere nel quartiere di Ottakring. A Wesel, il presunto attentatore è stato fermato nell'abitazione di alcuni suoi familiari. Tutti sarebbero tagiki e formerebbero una cellula dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan (Ispk), diramazione del gruppo terroristico in Afghanistan. Fonti dell'apparato di sicurezza del Nordreno-Vestfalia non hanno confermato le indiscrezioni secondo cui l'islamista catturato a Wesel sarebbe stato in contatto con un altra cellula dell'Ispk sgominata a luglio scorso nel Land. Allora vennero arrestati cinque tagiki, un turkmeno e un kirghiso, sospettati di essere entrati in Germania nella primavera del 2022 fingendosi profughi dall’Ucraina invasa dalla Russia. Riguardo al tagiko fermato a Wesel, le stesse fonti hanno affermato che non era noto alle autorità di sicurezza. (Geb)