Pnrr: Malan (Fd’I), pagamento quarta rata è suggello a un anno da protagonista del governo Meloni

- Il pagamento della quarta rata del Pnrr, 16,5 miliardi di euro, “è il suggello a un anno da protagonista del governo Meloni in Italia ma soprattutto in Europa e nel mondo”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “Questo ennesimo traguardo raggiunto, il cui merito va non soltanto al presidente Meloni ma anche al ministro Fitto, attesta l'efficacia dell'azione politica che questo governo sta portando avanti. Un successo che è nei numeri di un'economia che cresce più delle altre in Europa, di un'occupazione a livelli record e di una crescente fiducia di consumatori e imprenditori. Il pagamento della rata Pnrr, peraltro, arriva nei giorni in cui si sta approvando una manovra di Bilancio seria e responsabile che usa i soldi degli italiani in maniera virtuosa, e non per assistenzialismo e sprechi", aggiunge. (Rin)