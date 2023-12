Veneto: sindaco Brugnaro firma ordinanza per vietare caccia in alcune zone di Mestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di alcune segnalazioni fatte dai cittadini al Comune di Venezia riguardante attività venatoria svolta in una zona di Mestre dove sono presenti nuclei abitati, pubblici esercizi, attività di culto, strade, sentieri e insediamenti produttivi, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha firmato un'ordinanza per vietare la caccia. In particolare il provvedimento riguarda il divieto di "esercizio dell'attività venatoria, nonché l'addestramento e allenamento dei cani da caccia, nell'area tra Mestre zona Taliercio, Campalto e Favaro, ricompresa tra la S.R 14 via Martiri della Libertà, via San Donà e via Gobbi". (Rev)