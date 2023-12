Israele: gabinetto di guerra discute il piano per Gaza in fase post bellica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal 7 ottobre il gabinetto di guerra d’Israele terrà stasera una riunione per discutere del piano di gestione della Striscia di Gaza nella fase post bellica. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha offerto scarsi dettagli sui temi che verranno discussi questa sera, limitandosi ad affermare che “Israele non permetterà mai all’Autorità nazionale palestinese (Anp) di governare la Striscia” e che “le Forze di difesa israeliane (Idf) manterranno il controllo di sicurezza generale sulla zona". La riunione avviene a pochi giorni dalla visita a Washington del ministro israeliano per gli Affari strategici, Ron Dermer, durante la quale ha incontrato il segretario di Stato, Antony Blinken, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Il gabinetto di guerra è composto dal primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e il ministro dell'Interno nonché esponente del Partito di unità nazionale, Benny Gantz. Questi sono i tre membri votanti del gabinetto, mentre hanno funzione di osservatori il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e il ministro senza portafoglio Gadi Eisenkot.(Res)