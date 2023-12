Superbonus: Bonelli (Avs), governo manda sul lastrico famiglie e imprese e poi propone nuovo testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mesi il governo ha criticato il superbonus, con dichiarazioni che lo hanno definito un'"allucinazione" da parte del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e addirittura la "più grande truffa ai danni dello Stato" secondo la Premier Meloni. “Tuttavia, oggi assistiamo a un cambio di rotta, con la maggioranza che dichiara di aver raggiunto un accordo per una nuova misura o proroga del superbonus”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli. “Siamo nel circo della politica, in cui il governo, dopo aver lasciato famiglie e imprese sul lastrico, cerca ora di proporre una soluzione apparentemente incoerente con le posizioni precedenti. Ciò che manca in questa discussione è l'introduzione di criteri fondamentali. Avremmo auspicato una riforma del superbonus che considerasse due aspetti cruciali: il reddito e la classificazione energetica degli immobili. È essenziale che le risorse statali siano dirette verso coloro che ne hanno effettivamente bisogno e verso gli edifici che necessitano di miglioramenti energetici più urgenti. Attendiamo di conoscere il testo completo della norma che emergerà da questo accordo frutto della intesa di questo governo", aggiunge. (Rin)