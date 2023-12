Ex Ilva: Turco (M5s), governo assente, rischio bomba ecologica-economica-sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Sarebbe forse più opportuno e corretto - prosegue Turco - definire prima di tutto cosa il governo intenda fare dell'impianto siderurgico, quali risorse mettere a disposizione e come difendere il lavoro, la salute e l'ambiente, perché i cittadini di Taranto non sono più disposti a barattare i propri diritti. Il ministro Giorgetti, da ben tre anni al governo, prima al Mise e oggi al Mef, ha scambiato il dramma del capoluogo ionico per un'appendice secondaria del suo incarico istituzionale. A ciò si aggiunge la confusa posizione dei ministri Fitto e Urso in fatto di privatizzazione o meno della fabbrica, naturalmente accompagnata da un'inarrestabile fuga dalle responsabilità della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in questi 15 mesi di governo si è tenuta lontana dal tema ex Ilva e dai problemi della città di Taranto; impegnata nella sua campagna comunicativa vuota di soluzioni per i problemi dei cittadini. Sul tema, continuiamo a ribadire la necessità di chiudere le fonti inquinanti e di definire, con un accordo di programma, la diversificazione industriale, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, le risorse necessarie per realizzare la riconversione economica, sociale e culturale del territorio, per dare così continuità al progetto ‘Cantiere Taranto’ avviato nel corso del governo Conte II. Ma di tutto questo - conclude - il governo Meloni, ha deciso di non occuparsene, con la conseguenza che tale inerzia potrebbe condurre all'esplosione di una bomba sociale, economica ed ecologica senza precedenti”. (Rin)