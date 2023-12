Sardegna: Cagliari, all'arcivescovo Giuseppe Baturi la medaglia d'onore Ottone Bacaredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Interprete sicuro della sua missione di guida per la costruzione del futuro della nostra città nella grazia, nella misericordia e nella pace; punto focale di equilibrio nelle relazioni sociali e di coraggiosa visione della nostra Cagliari come città nuova il cui re è la verità, la cui legge è l'amore, e la cui dimensione è l'eternità”. Nel corso di una solenne cerimonia tenutasi al municipio di Cagliari, con queste motivazioni il sindaco Paolo Truzzu ha conferito la medaglia d'onore Ottone Bacaredda a monsignor Giuseppe Baturi. “Sono molto grato al Comune – ha detto l'arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario generale della Cei – che ha voluto concedermi la medaglia d'onore Ottone Bacaredda. Per me è un onore, forse immeritato. Attraverso la mia persona sono sicuro che si è voluto dire grazie a quelle tante persone che quotidianamente si dedicano agli altri operando nelle parrocchie, nelle opere di carità, nella Caritas. Cagliari è una città bellissima, che gode di uno scenario naturale di prim'ordine e che da una parte conserva radici antiche e dall’altra si proietta verso il futuro, la tecnologia, l'innovazione, il confronto con una cultura sempre più mondializzata. È una città che ha bisogno di solidarietà e di partecipazione perché nessuno rimanga indietro. L'ultimo pensiero è per chi riceve aiuto da parte della Chiesa, nella certezza che si continuerà a farlo, offrendo anche alla comunità civile ragioni per una convivenza sempre più umana”. (segue) (Rsc)