Sardegna: Cagliari, all'arcivescovo Giuseppe Baturi la medaglia d'onore Ottone Bacaredda (2)

- L'onorificenza, istituita nel 2004, e destinata a riconoscere l'”eccezionale attaccamento alla comunità locale”, ha detto Edoardo Tocco, presidente del Consiglio, che “trova in Sua Eccellenza un interlocutore meritevole in quanto rappresenta una solida prospettiva di stabilità nella carità viste anche le sue competenze giuridiche e i suoi delicati impegni istituzionali”, ha aggiunto l’assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau. “La sua dedizione nel sostenere le fasce più vulnerabili della società è un esempio virtuoso di servizio altruistico e di amore per il prossimo”. A testimonianza del forte legame tra l'impegno sociale e culturale premiato e le istituzioni cittadine, l’evento di questa mattina di giovedì 28 dicembre 2023 nella Sala del Consiglio comunale è stato arricchito dalla presenza di Enrica Anedda Endrich, che ha parlato dell'onorificenza conferita a monsignor Baturi come “esempio per tutti”, un “ritorno all'importanza dei valori umani”. Promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, l’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di appuntamenti volti a celebrare la figura storica di Ottone Bacaredda, che alla guida dell'Amministrazione civica del capoluogo sardo per ben cinque legislature tra '800 e '900, fu artefice di una significativa opera di modernizzazione della città. Il sindaco Truzzu ha sottolineato infine l'importanza di mantenere viva la memoria di Ottone Bacaredda, un personaggio chiave nella storia di Cagliari, e ha elogiato monsignor Baturi per il suo continuo impegno a favore della comunità. La Medaglia d'Onore Ottone Bacaredda diviene, così, un “simbolo tangibile di gratitudine verso coloro che, come monsignor Baturi, contribuiscono in modo straordinario al progresso e al benessere della città”. (Rsc)