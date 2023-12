Burkina Faso: ministero Esteri Russia, aperta un'ambasciata a Ouagadougou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha aperto una sua ambasciata in Burkina Faso. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. La cerimonia ufficiale di apertura si è svolta stamane a Ouagadougou. "Speriamo che l'inizio del funzionamento della missione diplomatica russa in Burkina Faso contribuisca ad aumentare il coordinamento della politica estera, nonché a rafforzare ulteriormente l'amicizia e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i nostri due Paesi", ha precisato il ministero in una nota. (Rum)