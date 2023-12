Burkina Faso: ministero Esteri Russia, aperta un'ambasciata a Ouagadougou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha aperto una sua ambasciata in Burkina Faso. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. La cerimonia ufficiale di apertura si è svolta oggi nella capitale Ouagadougou. "Speriamo che l'inizio del funzionamento della missione diplomatica russa in Burkina Faso contribuisca ad aumentare il coordinamento della politica estera, nonché a rafforzare ulteriormente l'amicizia e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i nostri due Paesi", ha precisato il ministero in una nota. Il Paese dell'Africa occidentale è governato da una giunta militare dal 2022, anno nel quale ha vissuto ben due colpi di Stato. La salita al potere dei militari ha determinato un progressivo allontanamento del Paese dalla Francia ed un suo ingresso nell'orbita russa. La giunta ha espulso le forze francesi dal Burkina Faso e revocato gli accordi di difesa esistenti con Parigi, dando vita nel frattempo con Mali e Niger ad un'Alleanza del Sahel che prevede una cooperazione sia dal punto di vista militare che economico. (segue) (Rum)