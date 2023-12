Burkina Faso: ministero Esteri Russia, aperta un'ambasciata a Ouagadougou (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, inoltre, il ministro della Giustizia ad interim Edasso Rodrigue Bayala ha fatto sapere che il francese non sarà più la lingua ufficiale del Burkina Faso. In dichiarazioni alla stampa il ministro ha specificato che la decisione rientra nel progetto di revisione della Costituzione della giunta militare al potere. “In questo progetto di testo, va notata l’istituzionalizzazione delle lingue nazionali come lingue ufficiali mentre il francese rimane una lingua di lavoro”, ha spiegato Bayala a margine del Consiglio dei ministri. Nel giro di meno di un anno, nel 2022 il Burkina Faso ha vissuto due colpi di Stato: dopo l'azione di forza del 23 gennaio, con la quale un gruppo di militari ha deposto il presidente Roch Marc Christian Kaboré, il 30 settembre un commando guidato dall'attuale leader della transizione Ibrahim Traoré ha ripreso il potere. (Rum)