Superbonus: Barelli (FI), soluzione a problema, tutela particolare per redditi bassi

- Nessun cittadino onesto sarà penalizzato perché lo Stato mantiene i propri impegni. Grazie all'iniziativa e alla determinazione di Forza Italia è stato infatti raggiunto un accordo sui bonus edilizi. Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. “Con apposito decreto del Consiglio dei ministri continuerà ad esistere il bonus al 70 per cento per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per tutti coloro che non hanno completato i lavori entro il 31 dicembre. Il bonus edilizio al 110 per cento resterà comunque in vigore per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori", aggiunge. (Rin)