Superbonus: Nevi (FI), ottimo risultato grazie a perseveranza e determinazione partito

- Un ottimo risultato sul superbonus grazie alla perseveranza e determinazione di Forza Italia. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. “Il 110 per cento rimarrà in vigore per chi ha un reddito basso e in più ci sarà una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non riuscirà a completare i lavori entro il 31 dicembre. Rimane la possibilità di usufruire del 70 per cento per tutti gli altri. Questa è la mediazione che consente di evitare il fallimento di centinaia di imprese e famiglie e di continuare a sostenere la filiera dell'edilizia che è per noi strategica per il buon andamento del Pil del nostro Paese", aggiunge. (Rin)