Mar Rosso: Giordania blocca esportazioni di alcuni beni per insicurezza nella navigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania ha deciso di bloccare l'esportazione di un gruppo di beni strategici a causa della crescente difficoltà di navigazione nel Mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el Mandeb, in seguito alle operazioni del gruppo yemenita filo-iraniano degli Houthi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa giordana “Ammon”, secondo cui il ministro giordano dell'Industria, del commercio e degli approvvigionamenti, Yousef al Shamali, ha deciso di vietare l'esportazione di riso, zucchero e oli vegetali. Questa decisione segue la raccomandazione del Consiglio giordano per la sicurezza alimentare di domenica 24 dicembre di impedire l’esportazione di materie prime, in particolare riso, zucchero e oli, a causa degli alti costi di trasporto dovuti alla crisi nel Mar Rosso. (Lib)