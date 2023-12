Lazio: al via lavori ripristino barriera e scogliere di protezione litorale Ostia centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori di ripristino e risagomatura per rendere di nuovo efficienti la barriera sommersa e le scogliere di protezione davanti al tratto di litorale di Ostia entro, per uno sviluppo di circa 2,5 km, dal Canale dei Pescatori al Pontile di Ostia. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. "Era da troppo tempo che non si interveniva per la salvaguardia di questo tratto di litorale", spiega l’assessore alla Tutela del territorio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. "Con questi lavori verrà ripristinata la barriera di scogli che negli anni si è deteriorata, perdendo così la sua funzione di protezione - prosegue -. Si tratta di un intervento necessario per difendere la costa dal fenomeno dell’erosione e che garantirà la sicurezza di tutte le persone che durante la bella stagione si recano in quel tratto di spiaggia, dove tra l’altro, sono presenti numerose strutture e attività, che ogni anno corrono il rischio di subire gravi danni a causa delle mareggiate invernali. Quello dell’arretramento della costa è un problema che va affrontato in maniera strutturale, non solo attraverso interventi tampone, per questo - conclude Ghera - la Regione è al lavoro per reperire ulteriori risorse e programmare nuove misure a favore del nostro litorale". (segue) (Com)