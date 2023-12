Lazio: al via lavori ripristino barriera e scogliere di protezione litorale Ostia centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’intervento sono stati stanziati 2,5 milioni di euro e, in questa prima fase dei lavori, si stanno realizzando le piste di cantiere per l’accesso alle scogliere che si trovano a circa 100 metri dalla riva nel tratto compreso dal Canale dei Pescatori fino al Pontile di Ostia. Successivamente si passerà al salpamento degli scogli che si trovano al di fuori della sagoma progettuale per poi mettere in mare una serie di massi naturali da 1.000 kg e 3.000 kg, necessari per ripristinare lo stato originario della barriera sommersa e delle scogliere di protezione. (Com)