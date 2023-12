Veneto: assessore Protezione civile, 2023 impegnativo con obiettivo di sicurezza territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato un anno impegnativo nella prevenzione, "per la difesa del suolo e della costa - ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile, nel corso della conferenza stampa di fine anno tenuta oggi a Belluno - quindi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico nel Veneto, sono continuati sia gli interventi previsti dai programmi annuali delle strutture territoriali dei Geni civili e dei Servizi forestali, che hanno pianificato opere per circa 39 milioni di euro, ma anche interventi straordinari in attuazione di ordinanze e leggi speciali per circa 69 milioni di euro, che portano a un totale complessivo di oltre 108 milioni di euro". Rispetto ai bacini di laminazione, che sono stati d'aiuto durante alcuni momenti di forte maltempo, Bottacin ha spiegato come "gli investimenti sostanziosi in queste opere si sono rivelate fondamentali perché la loro utilità è stata confermata. Mi riferisco soprattutto al bacino di Caldogno che ha preservato Vicenza, quello di Montebello, e quello del Muson dei Sassi che, terminato proprio nel corso dell'anno, ha consentito subito di salvare Castelfranco Veneto dalla furia dell'acqua. Questo significa che c'è stata una visione e che, nonostante alcune difficoltà che si possono incontrare, le opere funzionano e garantiscono maggior sicurezza ai cittadini e a tutto il territorio". (segue) (Rev)