Veneto: assessore Protezione civile, 2023 impegnativo con obiettivo di sicurezza territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'anno sono stati dichiarati otto stati di crisi. "È l'occasione - ha sottolineato Bottacin - per ringraziare le 523 associazioni di protezione civile, organizzazioni di volontari impegnate in tutto il Veneto e sempre pronte a intervenire con grande professionalità. Ad esse sono stati dato contributi per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Sono realtà non retribuite che operano con rimborsi spese ma sono ormai altamente specializzate. Quest'anno hanno operato anche fuori regione, non solo nelle calamità di Toscana ed Emilia Romagna ma anche all'estero dopo l'alluvione in Slovenia e dopo il terremoto in Turchia. Sono un fiore all'occhiello del Veneto". Rispetto al Piano rifiuti, l'assessore veneto ha affermato: "Per l'ennesima volta emerge un Veneto virtuoso, confermato tale da un generale apprezzamento per l'obbiettivo in prospettiva del 2030 del superamento del ricorso alla discarica. Proprio nel corso di quest'anno i rappresentanti di Legambiente, hanno evidenziato all'Ecoforum come non fosse scontato il raggiungimento dei risultati che vedono protagonista il Veneto nella raccolta differenziata. Voci rigorosamente super partes hanno parlato di un piano straordinario". (Rev)