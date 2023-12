Trasporti: Gualtieri, al via rilancio servizio con nuovo contratto Tpl periferico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma "al via il rilancio del servizio Tpl che riguarda più di 500 vetture e oltre 100 linee bus non gestite da Atac attive soprattutto in quartieri periferici della città". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito al nuovo contratto di affidamento del Tpl su gomma del territorio periferico della Capitale, firmato ieri. "Il nuovo affidamento, distribuito su due lotti per i prossimi 8 anni, pone fine a 5 anni di proroga che avevano pesantemente inciso sulla qualità del servizio - sottolinea -, dando contestualmente inizio a una fase da oltre 1 miliardo di euro di investimenti che garantiranno 30 milioni di km, il futuro di tutto il personale e il rinnovo in 5 anni dell’intero parco mezzi. Entro il 2024 arriveranno già centinaia di vetture nuove, elettriche o ibride. Un ringraziamento all’assessore Patané e agli uffici del dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti per questo importante risultato - conclude - che consentirà a tanti cittadini romani di poter finalmente contare su un servizio adeguato, moderno ed efficiente". (Rer)