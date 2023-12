Roma: Fd'I, morto cane a Ponte Marconi, gravi criticità su sicurezza in strutture comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla morte di un cane nel canile di Ponte Marconi, i consiglieri di Fratelli d'Italia di Roma, Rachele Mussolini e Stefano Erbaggi e la coordinatrice del dipartimento regionale Benessere animali di Fd'I Lazio, Cristina Valeri, in una nota denunciano "le gravi criticità dei canili comunali, specie di Ponte Marconi, struttura vetusta e poco sicura per i cani, gli operatori e i volontari". Sembrerebbe che "il povero Luno Nero mal sopportasse la vita del canile e dotato di grandi capacità di evasione avesse già tentato la fuga più volte, riuscendoci in alcune occasioni - spiega Valeri -. Purtroppo la fuga della notte di Natale per lui è stata fatale: pare che una volta rotte le protezioni in plexiglass si sia arrampicato sul box e sia finito nel box di un simil pittbull dove lo aspettava una morte atroce". Nonostante le denunce di Fd'I "invece di porre immediato rimedio, il Comune di Roma - aggiunge Valeri - fa soddisfacenti annunci di ristrutturazione del canile di Muratella, orrenda struttura, e dell'imminente apertura di un ospedale per gli animali. Nel frattempo però i cancelli di Ponte Marconi sono chiusi con sottili catenelle non sicure, e un settore del canile non consente una presa sicura, da parte dei volontari e degli operatori, dei cani li ospitati". (segue) (Com)