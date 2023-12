Roma: Fd'I, morto cane a Ponte Marconi, gravi criticità su sicurezza in strutture comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo - aggiunge Valeri - chiediamo che siano effettuati immediati lavori di ristrutturazione e che la sicurezza sia la priorità. Nel frattempo le associazioni che si occupavano anche dello sfortunato Luno Nero, chiedono risposte sul perché della tragedia e se questa poteva essere facilmente evitata". Fratelli D'Italia "grazie al consigliere Federico Rocca, presidente della commissione Trasparenza, ha chiesto l'accesso agli atti - concludono Erbaggi e Mussolini - per verificare se sussistano responsabilità del gestore o del Comune di Roma in questa tristissima vicenda e se queste verranno accertate, non consentiremo più disattenzioni da parte dei responsabili". (Com)