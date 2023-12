Banche: Bankitalia, in Italia più esposte verso settori rilevanti per cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche italiane risultano più esposte verso settori che potrebbero essere più rilevanti per il cambiamento climatico, potenzialmente ponendosi dunque in un ruolo rilevante nel processo di finanziamento della transizione climatica. È quanto emerge dalle prime evidenze emerse dall'analisi degli impatti contabili e delle disclosure dei rischi Esg delle banche italiane, a cura della Banca d’Italia. Più in generale, le recenti raccomandazioni della Commissione europea confermano che gli intermediari finanziari hanno un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. (Rin)