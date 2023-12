Spagna: fallito accordo tra Iberia e sindacati, confermato sciopero dal 5 all'8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tenutosi oggi a Madrid tra la compagnia aerea Iberia e i sindacati spagnoli si è concluso senza un accordo che potesse fermare lo sciopero previsto dal 5 all'8 gennaio nei servizi di assistenza a terra. In una nota, Iberia ha "condannato profondamente" il rifiuto dei sindacati di revocare lo sciopero e ha ribadito la propria disponibilità al dialogo. "Per poter avanzare in qualsiasi tipo di trattativa Iberia mantiene la condizione essenziale di revocare gli scioperi, che causeranno un danno inutile e ingiustificato a migliaia di viaggiatori di ritorno dalle vacanze natalizie", ha evidenziato la compagnia. (Spm)