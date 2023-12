Giustizia: Verini (Pd), irresponsabile questa destra che vuole più armi in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima Salvini che propone di cambiare la legge sulla cosiddetta legittima difesa, consentendo di sparare anche fuori dell'abitazione (magari alle spalle, mentre un ladro - che va assicurato alla giustizia - sta scappando. Poi un senatore di Fd'I che propone di dare il fucile ai sedicenni (sedicenni!) per sparare a caccia. Sembra incredibile, ma è vero, questa destra ha un concetto di sicurezza da Far west, vuole più armi in giro e quindi più rischi per la sicurezza dei cittadini". Lo dichiara il senatore Walter Verini, segretario della commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia. "Come Pd pensiamo il contrario e per questo abbiamo presentato in Senato, anche con le firme di senatori di altri gruppi, una proposta di legge per rendere più rigorosi e sicuri i criteri per assegnare armi per uso personale. Lavoreremo per contrastare le follie di questa destra a per mandare avanti la nostra proposta", conclude.(Rin)