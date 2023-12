Speciale infrastrutture: Bangladesh, tunnel sommerso costruito da Cina catalizza progresso economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tunnel sommerso costruito dalla Cina in Bangladesh è considerato un progetto monumentale da ogni persona di ogni provenienza, in quanto ha migliorato le infrastrutture di trasporto e favorito il progresso economico del Paese dell'Asia meridionale.Situato a circa 242 chilometri a sud-est della capitale, Dacca, il tunnel Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman è il primo in Bangladesh e nell'Asia meridionale, in funzione da quasi due mesi. (Res)