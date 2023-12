Speciale infrastrutture: Napoli, mobilità sostenibile, da consiglio metropolitano ok definitivo al Pums

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Napoli ha il suo Piano urbano della mobilità sostenibile. Nel corso della seduta tenutasi nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi, il Consiglio Metropolitano - presieduto dal Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi - ha approvato all’unanimità, infatti, in via definitiva, il Pums, lo strumento di pianificazione strategica che delinea, in un orizzonte temporale di dieci anni, gli indirizzi per lo sviluppo della mobilità in tutte le sue forme. Obiettivi: soddisfare i bisogni di mobilità delle persone attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e migliorare la qualità della vita nell’area metropolitana partenopea. Il Piano prevede l’implementazione e la connessione delle infrastrutture della mobilità, in particolare su ferro, e la promozione della mobilità dolce attraverso l’integrazione delle principali direttrici di viabilità e dei suoi nodi strategici con le aree verdi, i grandi parchi metropolitani e i poli di maggiore attrazione culturale. (Ren)