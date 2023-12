Speciale infrastrutture: Veneto, al via tavolo tecnico studio fattibilità ferrovia Padova-Chioggia-Piove di Sacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto ha avviato il tavolo tecnico per studiare la fattibilità di una ferrovia Padova-Chioggia-Piove di Sacco. "Non si arresta l'attività della Regione del Veneto, insieme a Rfi, per studiare nuovi collegamenti ferroviari fra territori che hanno la necessità di essere interconnessi – ha dichiarato la vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti -. Tra questi rientra la direttrice Padova-Piove di Sacco-Chioggia, oggetto di un protocollo d'intesa approvato la scorsa settimana, che ha l'obiettivo di attivare un tavolo tecnico tra Rfi e l'amministrazione regionale con lo scopo di analizzare, in via preventiva, il rapporto costi-benefici di una nuova linea ferroviaria tra queste tre località. Parallelamente allo sviluppo di ulteriori interconnessioni, tuttavia, la Regione non trascura gli interventi di manutenzione ordinaria della rete, di potenziamento delle infrastrutture con l'elettrificazione delle linee e la soppressione dei passaggi a livello". L'approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra Regione e Rfi è avvenuta lo scorso 22 dicembre, nel corso della giunta regionale. "Saranno aggiornati i dati raccolti anche da precedenti studi già effettuati e, sulla base delle risultanze oggettive, saremo in grado di stabilire l'effettiva sostenibilità dell'opera – ha spiegato De Berti -. Parliamo di un'infrastruttura strategica, una linea che consentirebbe il collegamento ferroviario tra Chioggia e Venezia via Piove di Sacco e che necessita di un'attenta valutazione tecnico-economica. In ogni caso gli approfondimenti saranno condivisi con il territorio". Come riporta la nota regionale, "l'obiettivo della Regione del Veneto, d'intesa con Rfi, è sviluppare delle ipotesi di tracciato ferroviario, rispondendo da un lato alla necessità di collegare gli insediamenti dell'Area della Ricerca (Cnr), del Parco scientifico e tecnologico, dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare, dell'Istituto zooprofilattico e del campus universitario di Agripolis, che si trovano nelle aree delle zona industriale di Padova, e, dall'altro, di favorire gli scambi commerciali che corrono lungo l'area di Padova e il porto commerciale di Chioggia, consentendone l'integrazione nel sistema ferroviario medio-padano". (Rev)