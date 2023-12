Decreto Piano Mattei: Calovini (Fd'I), da Commissione ok mandato al relatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Esteri ha ultimato, oggi, l'analisi degli emendamenti delle opposizioni alle disposizioni urgenti per il 'Piano Mattei' per lo sviluppo in Stati del Continente africano, dandomi mandato, in quanto relatore, in vista del voto in Aula previsto per gennaio". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri a Montecitorio. "Alla presenza del viceministro degli Affari esteri Cirielli ci si è confrontati in modo costruttivo nel merito di diversi argomenti vista l'importanza di un provvedimento che per la maggioranza può e deve essere lo strumento in grado di rilanciare il rapporto tra la nostra nazione e il continente africano. Siamo fortemente convinti che il Piano Mattei sia un'opportunità per il sistema Paese e ogni contributo costruttivo verrà preso in considerazione. La volontà nostra è di rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale; non verrà meno la legge 125 sulla cooperazione internazionale ma anzi lavoreremo ancor di più in questa direzione, così come ci concentreremo sulle opportunità di crescita delle nostre aziende che coincidano con gli interessi dei singoli Paesi", conclude. (Rin)