Veneto: 600 mila persone raggiunte da "Donare per prevenire" del Fondo regionale sangue

- "Donare per prevenire" è il nome del progetto del Fondo regionale sangue (Frs) che da marzo a dicembre 2023 ha coinvolto e sensibilizzato 600.000 residenti in Veneto over 18 sulle attività trasfusionali di sangue e plasma e sull'importanza di corretti stili di vita tramite campagne social e il lavoro degli sportelli Informagiovani presenti nei Comuni delle province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia, Verona, Belluno, Rovigo. "Grazie al progetto 'Donare per prevenire', ideato dal Fondo regionale sangue coinvolgendo le associazioni del dono in Veneto - ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità - è stato possibile promuovere la tutela della salute attraverso la sensibilizzazione ai corretti comportamenti e stili di vita. Sono stati veicolati dei significativi messaggi informativi via social e una campagna di formazione online con docenti qualificati. Questo approccio ha premiato in termini di partecipazione e, allo stesso tempo, costituisce un investimento nel lungo termine perché va a consolidare il concetto di benessere come requisito per aprirsi all'opportunità della donazione di sangue e plasma nel nostro territorio". (segue) (Rev)