Veneto: 600 mila persone raggiunte da "Donare per prevenire" del Fondo regionale sangue (2)

- "La collaborazione con i territori - ha aggiunto Mario Conte, presidente Anci Veneto - è stata una peculiarità del progetto 'Donare per Prevenire' che ha coinvolto il Veneto attraverso una diffusione capillare di messaggi di salute via social e grazie agli sportelli degli Informagiovani. Questa modalità si è rivelata la strada giusta da perseguire e, per il futuro, si conferma la disponibilità da parte di Anci Veneto di una collaborazione per promuovere al meglio il dono del sangue e del plasma, coinvolgendo la cittadinanza". Il Fondo regionale sangue, ha concluso Vanda Pradal, coordinatrice del Comitato composto da Avis Veneto, Fidas Veneto, Abvs e Rds in rappresentanza di tutte le associazioni minori, "ci permette di collaborare con tutte le associazioni del dono promuovendo delle attività che vanno a favore della raccolta di sangue, plasma e derivati. Abbiamo lavorato fattivamente per promuovere insieme questa iniziativa che ha avuto un riscontro molto positivo per numeri e risposta del territorio. I professionisti da noi scelti hanno veicolato con competenza e capacità, attraverso i canali social e gli Informagiovani, i messaggi di sensibilizzazione. Ci auguriamo che le tante persone raggiunte possano maturare il desiderio di diventare donatori e donatrici, concretizzando il proposito. Inoltre, ringraziamo tutte le associazioni e gli enti che hanno veicolato il messaggio di questo progetto in tutto il Veneto". (Rev)