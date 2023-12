Veneto: consiglieri Pd su Pedemontana, presentata interrogazione su acque di drenaggio sature di Pfba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Zanoni, Chiara Luisetto e Anna Maria Bigon, consiglieri regionali del Partito democratico, tramite una nota, hanno dichiarato di aver presentato una interrogazione per capire lo stato delle acque nelle quali sono state riversate le acque di drenaggio della galleria di Malo. "Dal 2021 – hanno ricordato - l'Arpav ha effettuato una serie di campionamenti nei corsi d'acqua nei quali sono state scaricate le acque di drenaggio della galleria di Malo. Da queste analisi sono state rilevate concentrazioni elevatissime di Pfba (Acido perfluoro-butanoico), sostanza appartenente alla famiglia dei Pfas o sostanze perfluoroalchiliche, la cui origine sarebbe dovuta al materiale inquinato con cui è stata realizzata la galleria legata alla Superstrada Pedemontana Veneta". "Malgrado una sezione dell'impianto del depuratore esistente nel cantiere – hanno poi proseguito - sia stata dedicata totalmente alla rimozione del Pfba, mediante batterie di filtri a carbone attivo, i valori di concentrazione campionati restano comunque allarmanti. Segno del pesantissimo e persistente inquinamento che il materiale utilizzato ha generato nelle acque superficiali (Rio Poscoletta, Poscola, fiume Guà) e sotterranee (falde acquifere)". "Chiediamo – hanno sottolineato i consiglieri del Pd - all'assessore regionale all'ambiente quali azioni intenda intraprendere per mettere in sicurezza e bonificare l'area dall'inquinamento da Pfba e per il disinquinamento dei corsi d'acqua e delle falde contaminati dal Pfba avente origine nella galleria di Malo. Inoltre, chiediamo quale azione risarcitoria la Giunta regionale provvederà, avviare nei confronti degli autori di tale inquinamento, dato che neppure il depuratore installato ha risolto questo grave problema". (Rev)