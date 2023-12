Speciale energia: Carloni (Lega), via libera decreto agrivoltaico ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il mondo dell'agricoltura "ottima notizia: arriva il via libera ufficiale al decreto sull'agrivoltaico". Lo ha detto il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni. "Un miliardo di euro del Pnrr grazie al quale si potranno realizzare impianti di energia pulita sui terreni agricoli. Utilizzo sostenibile del suolo, possibilità di diversificare le entrate per gli agricoltori. Un'opportunità che farà bene all'Italia permettendo la sintesi tra produzione di energia rinnovabile e attività agricola, con l'attenzione al territorio che da sempre sta a cuore alla Lega", ha concluso. (Rin)